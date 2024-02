L’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte si è raccontato al The Telegraph: le dichiarazioni

L’ex Inter Antonio Conte si è espresso così ricordando l’intervento al quale è stato sottoposto nei mesi scorsi:

SULLA MIA OPERAZIONE CHIRURGICA – «È stato un periodo importante con la Champions League, la FA Cup e con il campionato. Ho preferito rientrare velocemente, ma poi ho capito che era davvero presto. È stato Daniel Levy a spingermi a tornare a casa e riprendermi. Dopo la partita con il Milan, quando perdemmo 1-0 a San Siro, mi disse di restare in Italia per recuperare bene perché non gli piacevo come stavo e i medici del Tottenham non volevano che corressi rischi. Il club mi ha supportato davvero bene».

