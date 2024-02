L’ex portiere dell’Inter Sebastien Frey si è espresso sulla stagione di Lukaku alla Roma e sulla gara contro i nerazzurri

Frey ha commentato così la stagione di Lukaku, tornando anche sulla gara contro l’Inter. Le sue parole a TV Play:

L’ATTACCO – «Lukaku è un grande attaccante, ma non si può dire che sia un top player. Nella Roma sta facendo un buon campionato, poi è vero che in alcune partita non ha fatto bene, contro l’Inter era una partita particolare per lui ed è andato in difficoltà sia all’andata che al ritorno».

L’articolo Frey smonta Lukaku: cosa è accaduto durante Roma-Inter proviene da Inter News 24.

