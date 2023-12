Conte Milan, clamorosa rivelazione sul futuro del tecnico: «Potrebbe anche accettare». Le ultimissime novità

L’ex vice di Antonio Conte alla Juventus, Angelo Alessio, ha parlato così del futuro del tecnico in un’intervista a Tuttosport. Le sue parole sull’interesse del Milan.

CONTE-MILAN – «Bisogna capire bene come ragionano a livello di investimenti e obiettivi le proprietà straniere. Lui sicuramente è un grandissimo professionista e l’ha sempre detto nel corso degli anni che non avrebbe preclusioni dinanzi a un progetto importante. Come è andato all’Inter potrebbe accettare il Milan o andare altrove. Al momento vedo poche panchine disponibili al suo livello, ma è presto».

