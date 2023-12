Conte Milan il sogno per la panchina del futuro: TUTTE le novità sul tecnico salentino attualmente senza squadra

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato anche del possibile approdo al Milan di Antonio Conte. Di seguito i suoi aggiornamenti.

La scelta migliore sarebbe un profilo alla Antonio Conte, anzi possibilmente proprio il salentino che peraltro gradirebbe un ritorno in grande stile in una big del nostro calcio. Tuttavia è opportuno interrogarsi sulla sostenibilità di una scelta di questo genere in relazione al programma economico sin qui inappuntabile stilato dalla proprietà del Milan stesso. Un tecnico così affermato accetterebbe di legarsi ad un progetto che abbia il proprio focus sul futuro, sullo scouting e sulla crescita progressiva senza piegarsi alle logiche economiche di mercato che caratterizzano le squadre in cui ha avuto modo di lavorare di recente?

The post Conte Milan il sogno per la panchina del futuro: TUTTE le novità appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG