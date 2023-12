Brambati: «Non ci sono aspetti positivi della partita col Newcastle, vi spiego perché». Le sue dichiarazioni sui rossoneri

Brambati è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare del Milan. Le sue dichiarazioni sui rossoneri.

BRAMBATI – «Quella del Milan è stata una vittoria che ti ha permesso di andare in EL ma sei stato eliminato dalla Champions. Se fosse capitato all’Inter, credo sarebbe stata una tragedia e l’avremmo criticata. Non vedo l’aspetto positivo della partita col Newcastle, dove hai vinto ma non hai meritato troppo. Gli inglesi potevano chiuderla ma hanno lasciato degli spazi»

The post Brambati: «Non ci sono aspetti positivi della partita col Newcastle, vi spiego perché» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG