Conte Milan: l’allenatore si lascia aperta la pista Premier? Il parere di Impallomeni sull’allenatore

L’ex calciatore Impallomeni è intervenuto a TMW Radio analizzando il possibile futuro di Antonio Conte, nome accostato alla panchina rossonera della prossima stagione.

PAROLE – «Di solito quando uno fa l’intervista si sceglie l’interlocutore. Se ha scelto il Telegraph forse è perchè si lascia aperta la pista Premier. C’è uno United in difficoltà, Conte è un top manager e ci possono essere delle possibilità per lui. Ha anche denunciato che fosse lui la prima scelta in Nazionale per il post-Mancini».

