Simic elogiato da Gabbia: «È un ottimo giocatore, sa quello che deve fare». Le dichiarazioni in conferenza stampa

Il difensore del Milan Gabbia ha elogiato in conferenza stampa il suo compagno di reparto Simic.

GIOCARE CON SIMIC – «È stato bello, ma in quel momento lì della partita c’è un aiuto da parte di tutti. Aiutare Simic che è nuovo in questa situazione è un compito diviso tra tutti i ragazzi. C’era Theo, Florenzi, in più è un ottimo giocatore. Sa quello che deve fare».

LA CONFERENZA STAMPA DI GABBIA IN VISTA DEL RENNES

