Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, ha parlato così del possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Milan

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Gianluigi Longari ha inquadrato così il possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina del Milan come dopo-Stefano Pioli.

PAROLE – «Grandi manovre con vista sull’estate e che vedono il Milan come assoluto protagonista. I rossoneri stanno cercando la soluzione migliore per costruire un futuro ai massimi livelli e le prospettive di addio da parte di Stefano Pioli al termine della stagione sono talmente chiare da rappresentare una sostanziale certezza. È evidente che una situazione di questo genere ingolosisca molti dei top manager in giro per l’Europa, con particolare riferimento a chi, come Antonio Conte, sembra avere tutte le intenzioni di tornare a lavorare nel nostro campionato dopo l’ultima esperienza al Tottenham in Premier League. L’ex allenatore dell’Inter gradirebbe non poco la prospettiva di tornare a lavorare a Milano ed i rossoneri rappresentano ad oggi la sua personalissima priorità. Cosa separerebbe allora uno dei tecnici più ambiti da una delle squadre più ambiziose del nostro calcio? La fattibilità di creare un progetto tecnico che possa al contempo rispettare i parametri economici di sostenibilità che meritevolmente la proprietà del Milan sta perseguendo nella fase americana della sua storia recente. Se la corrente sportiva, capitanata da Moncada e con il supporto influente di Ibrahimovic non avrebbe dubbi rispetto alla possibilità di affidare la propria restaurazione ad Antonio Conte, qualche rimostranza in più resta a Giorgio Furlani. Affidarsi al salentino significherebbe sposare una causa che vada ad abbracciare uno stipendio molto importante, delle richieste di mercato che lo siano altrettanto se non di più, e soprattutto una battaglia quasi quotidiana finalizzata a soddisfare quell’ossessione da vittoria che da sempre accende lo spirito delle sue esperienze professionali. Non sarà semplice, dunque, ma ci si sta lavorando. Le alternative del resto non mancherebbero di certo. Partendo dal Napoli che dal momento successivo alla scelta di Rudi Garcia ha cercato di convincere Conte a sposare il progetto di De Laurentiis, passando per una Roma che si appresta a vivere una assoluta rivoluzione in termini di uomini e di prospettive future dopo il ribaltone che ha caratterizzato la giornata di ieri».

