Conte Milan, si muove Ibrahimovic! Tutto sull’ex Juve per la panchina, è il preferito per il dopo Pioli. ULTIME

Secondo quanto riferito da Sportitalia, sta diventando sempre più calda la pista Conte–Milan.

Lo sponsor principale dell’ex Juve è Zlatan Ibrahimovic: lui e Moncada sono in pressing per convincere Furlani, che preferirebbe invece Thiago Motta. L’allenatore pugliese, dal canto suo, ha già dato il suo gradimento ai rossoneri. Scalpita per tornare in panchina.

