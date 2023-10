Conte Napoli, contatto tra le due parti e risposta definitiva del tecnico: le ultime sul suo possibile ritorno in Italia

Come riferito da Fabrizio Romano, Antonio Conte e il Napoli avrebbero avuto colloqui diretti per capire la fattibilità di una sostituzione a stagione in corso di Garcia.

E’ arrivato però il no dell’ex allenatore della Juventus, che preferirebbe aspettare ancora nella speranza che si presentino altre occasioni.

