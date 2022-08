Il Tottenham ha vinto 4-1 contro il Southampton nella prima gara di Premier League.

Antonio Conte è molto soddisfatto di aver iniziato la stagione con una vittoria convincete, ecco le sue impressioni nel post gara. “È stato davvero un buon esordio da parte nostra. La squadra ha avuto una reazione importante dopo essere andata sotto, siamo rimasti sereni e abbiamo creduto in noi stessi e in quello che abbiamo provato in questa settimana”.

“Abbiamo ottenuto tre punti giocando un buon calcio, si è vista una squadra con sette mesi di lavoro sulle spalle. Ora dobbiamo fare un altro passo avanti. Sessegnon? Sono davvero contento per lui, soprattutto dopo gli infortuni degli ultimi anni. Perisic? Stiamo parlando di un giocatore importante, di un top player. Sono contento per lui, sta tornando ad essere l’Ivan che conosco. Ha giocato una buona partita, ha fatto diversi uno contro uno, ci porta tanta esperienza e avere giocatori così forti aiuta anche i giovani a crescere. Sfida al Chelsea per il terzo posto? Quest’anno ce la giocheremo per capire il nostro livello e ciò che possiamo fare”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG