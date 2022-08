Ecco le probabili formazioni di Juventus e Atletico Madrid ultimo match amichevole per i bianconeri prima del campionato.

La partita tra Juventus e Atletico Madrid in programma in Israele non si svolgerà a Tel Aviv per i soliti problemi di carattere geo politico. Il match si svolgerà quindi alle 18 e non alle 20.45, ma il teatro sarà quello della Continassa a porte chiuse, per questione di organizzazione di carattere pubblico.

La formazione scelta da Allegri dovrebbe essere la seguente, Szczesny in porta, Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra, nel mezzo Bonucci e Bremer. Centrocampo con Zakaria, Locatelli e Fagioli. Davanti Angel Di Maria, Vlahovic e Kean. Si rivedono in panchina Miretti e il francese Rabiot.

Atletico Madrid con Oblak tra i pali, Reinildo, Savic, Gimenez, Molina a comporre la linea difensiva. Centrocampo con Koke, Kondogbia, Llorente, Lemar. Danvanti Joao Felix e l’ex bianconero Morata.

Il match sarà in diretta alle 18.00 su Sky Sport Uno.

