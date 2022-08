Nuova, ennesima, puntata della telenovela riguardante l’asso portoghese: il giocatore dovrebbe essere titolare oggi.

Il Manchester United e Cristiano Ronaldo seppelliscono l’ascia di guerra prima dell’esordio in Premier League che avverrà oggi alle 15 italiane. L’allenatore Erik Ten Hag nella conferenza stampa di preparazione del match non ha fatto riferimento all’episodio della settimana scorsa che ha visto il portoghese lasciare il campo dopo un’amichevole in netto anticipo.

Old Trafford

“Sono molto contento di averlo con noi, è un top attaccante, è qui e fa parte della squadra. Sono soddisfatto di tutta la squadra, stiamo lavorando bene e Cristiano sta lavorando molto duramente. Lo hanno fatto anche tanti altri giocatori ma l’attenzione è stata concentrata solo su Cristiano e non è giusto. Lo vedremo domenica”. Al momento quindi Ronaldo sembra destinato a restare al Manchester United ma non esclusi altri sviluppi.

