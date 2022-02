Rivelazioni per certi versi clamorose quelle fatte da Antonio Conte su Dejan Kulusevski e Romelu Lukaku che denotano schermaglie Inter-Juventus sul mercato.

Antonio Conte e Fabio Paratici adesso lavorano insieme al Tottenham ma fino a qualche mese fa erano avversari, uno all’Inter e l’altro alla Juventus. Il tecnico è stato intervistato da Standard Sport ed ha svelato due retroscena di mercato. “Paratici ha provato a comprare Lukaku per la Juventus perché sapeva benissimo che mi piaceva e lo volevo nella mia squadra”.

Romelu Lukaku

“La bella prova di Kulusevski contro il Manchester City non mi ha stupito, perché l’ho chiesto io quando ero all’Inter. In pratica (quando Conte era all’Inter e Paratici alla Juventus, ndr) ho dato un suggerimento a Paratici; ha voluto tagliarmi fuori dall’affare non per rafforzare la Juventus, ma solo per danneggiare me stesso. Ma in quel momento forse la Juventus era più forte di noi sul mercato“.

