L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio rivela che l’Inter ha provato ad acquistare Andrea Belotti prima di perfezionare l’arrivo di Correa.

Negli ultimi giorni della scorsa sessione estiva di calciomercato l’Inter poteva acquistare Andrea Belotti del Torino; il tutto mentre i nerazzurri stavano trattando quello che era forse il prescelto ovvero Joaquin Correa, lo rivela il sito di Gianluca Di Marzio Grandhotelcalciomercato.com.

Joaquin Correa

“Al posto del Tucu, nell’attacco nerazzurro, ci sarebbe potuto essere Belotti. Già, perché negli ultimi giorni di mercato, mentre si facevano passi avanti sul fronte-Correa, Ausilio e Marotta lavoravano anche su più piste parallele. Tra queste, anche quella del Gallo. L’accordo con la Lazio per l’argentino non era ancora arrivato, e i nerazzurri hanno quindi incontrato la dirigenza granata per discutere di Belotti. Un incontro milanese terminato con un “nulla di fatto”, ma che ha comunque testimoniato il sondaggio dell’Inter per il bomber del Torino”.

