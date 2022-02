C’è molta incertezza attorno al futuro di Gleison Bremer, l’unica cosa certa è che non resterà a Torino.

Gleison Bremer ha da poco rinnovato il suo contratto col Torino fino al 2024 ma il suo futuro resta lontano dalla squadra granata. È risaputo che il brasiliano abbia l’ambizione di disputare la prossima Champions League e lo sanno anche i dirigenti del suo attuale club; il rinnovo serviva solo per dare a Cairo e compagnia più potere in sede di trattativa.

Urbano Cairo

Il Torino lo valuta 40 milioni mentre tutti i club italiani ritengono eccessiva questa richiesta. Tuttosport riporta che in particolare l’Inter, che segue il giocatore da mesi, potrebbe proporre una vasta scelta di giovani come contropartite tecniche per abbassare il cash. I nomi sono tanti da Pinamonti, a Gagliardini, Sensi e Ionut Radu. Potrebbe non bastare, soprattutto se qualche squadra estera decida di mettere mano al portafoglio.

