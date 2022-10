Antonio Conte parla delle possibilità economiche del Tottenham e spaventa i tifosi: indizio sul futuro via dagli Spurs? Parla il tecnico

Le dichiarazioni di Conte riportate via Twitter da Fabrizio Romano sulle ambizioni del Tottenham:

MOSTRI – «Ho grande rispetto per il club e per quello che il club vuole provare a far, ma allo stesso tempo so che le nostre possibilità sono diverse dai mostri che ci sono in Inghilterra. Bisogna avere tempo, non sbagliare sul mercato».

L’articolo Conte: «Rispetto per il Tottenham, ma non abbiamo le possibilità di altri club inglesi» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG