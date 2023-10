Antonio Conte parla a cuore aperto e si racconta: le dichiarazioni del tecnico salentino alla trasmissione “Belve”

SOGNO – «Me lo tengo per me, a volte i sogni rimangono solo sogni. I matrimoni si fanno sempre in due, un allenatore magari vuole una cosa per tutta la vita ma non si può».

JUVE – «È sempre stata vista come la squadra da battere e da odiare. Giocare per la Juve non è da tutti, hai tutta Italia contro».

HA SCRITTO LA STORIA – «Ho la fortuna, e un pizzico di bravura, per scrivere qualcosa di storia a livello calcistico. Ma non sono sazio. Vorrei in futuro trovare una situazione in cui posso continuare a scrivere la storia».

DIMISSIONI MANCINI – «Non voglio entrare nel merito. Ha fatto qualcosa di storico vincendo l’Europeo, poi c’è stata la mancata partecipazione ai Mondiali che lascia delle ferite. Fossi stato io, dopo sarei andato via».

ROMA E NAPOLI – «Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Ci deve essere serietà e un progetto che mi dia la possibilità di avere un progetto per vincere».

SQUADRE IN CORSA – «No perché sono situazioni già create prima».

