Il difensore slovacco ha il contratto in scadenza tra un anno e sul mercato gli estimatori non mancano. Ora ci prova il Tottenham dell’ex tecnico interista Antonio Conte.

È stato tra i migliori ad Anfield, tanto da impressionare Klopp e la stampa inglese. Ora Milan Skriniar gioca sul tavolo delle trattative per il suo rinnovo con l’Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e il suo rinnovo è diventato un’urgenza. Il club lo considera incedibile e deve fare in fretta.

Ecco il piano per alzare il muro. Serve uno sforzo economico non indifferente per convincere Skriniar a sposare ancora il nerazzurro, almeno fino al 2027: con una proposta in stile Barella (4.5 milioni a stagione più bonus), sarebbe più semplice raggiungere velocemente un accordo. Conte e il suo Tottenham preparano l’offerta ma di fronte a un rinnovo di contratto le cifre di partenza sarebbero nettamente più alte. Il club di viale della Liberazione farà di tutto per trattenere la colonna della difesa.

