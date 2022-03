I rossoneri rompono gli indugi e puntano tutto sull’attaccante esterno del Sassuolo.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttosport, Domenico Berardi è il primo obiettivo per la trequarti del Milan. Protagonista di una delle sue migliori stagioni da quando è in neroverde (12 gol e 14 assist in 25 partite!), a 27 anni è pronto per il definitivo salto in una big del nostro campionato. Accostato in passato a Roma, Inter e Juventus, ora piace molto al Milan.

Il Sassuolo per Berardi chiede 30 milioni di euro. Una cifra che in via Aldo Rossi vorrebbero quasi dimezzare. Le alternative al calciatore calabrese sono Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta, Nedim Bajrami dell’Empoli e Noa Lang del Club Bruges. A livello di esperienza però non sarebbero paragonabili al calciatore del Sassuolo.

