Il centrocampista portoghese del Lille arriverà a giugno al Milan dopo una lunga trattativa.

Non dovrebbero esserci più intoppi nella trattativa che porterà il centrocampista del Lille Renato Sanches a vestire il rossonero nella prossima stagione. Un’operazione imbastita mesi fa, che solo ora vive una seconda fase decisiva. Come raccolto dalla redazione di calciomercato.com, infatti, un primo approccio c’era già stato nel mercato di gennaio.

Maldini e Massara avevano trovato l’accordo con il giocatore e il club d’appartenenza ma tutto venne rimandato. L’entourage di Sanches, in particolare, ha preferito far terminare la stagione in Francia al ragazzo. Ora invece sembra tutto pronto per il trasferimento. Il Milan pesca in Ligue 1 un calciatore d’esperienza internazionale per rinforzare un reparto che perderà Franck Kessié.

