Il giocatore non ha ancora rinnovato con il Napoli e i rossoneri preparano l’affondo decisivo.

Non solo giovani di belle speranze. Il Milan punta anche sull’esperienza di chi ha già calcato i palcoscenici migliori. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, i rossoneri sarebbero molto attenti alla situazione Mertens. Il folletto belga, capocannoniere di tutti i tempi per il Napoli in Serie A, non è sicuro di restare nella città che più ama.

Il presidente De Laurentiis non sembra essere disposto ad accontentare il calciatore, che ha un contratto fino a giugno a circa 4 milioni di euro. Così le strade potrebbero separarsi. Il Milan potrebbe puntare nuovamente su un attaccante esperto dopo aver scelto Giroud la scorsa estate. A 34 anni Mertens può ancora infiammare i finali di partita.

