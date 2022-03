Un’operazione da fantamercato? Ecco cosa c’è dietro l’indiscrezione che vorrebbe Big Rom di nuovo in Serie A.

La tentazione Lukaku c’è e a questo punto tutto potrebbe essere rimesso in discussione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno in pugno Scamacca ma la trattativa con il Sassuolo non può dirsi conclusa. I due punti fermi per il reparto offensivo dovrebbero essere Dzeko e Correa. Sanchez è in uscita e su Lautaro Martinez molto dipenderà dalle offerte che riceverà l’Inter.

I nerazzurri hanno in ogni caso la necessità di acquistare un attaccante da almeno 20 gol a stagione. Una quota che raggiungerà (a fatica) il Toro argentino, ancora altalenante a inizio 2022. Ecco perché la suggestione Lukaku resta più viva che mai. Il mercato dell’Inter entra ufficialmente nel vivo.

