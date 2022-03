L’attaccante sta facendo bene a Empoli e diversi club hanno contattato il calciatore. L’Inter può inserirlo in un’operazione di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il mercato in entrata dell’Inter potrebbe sbloccarsi grazie ad alcuni giocatori che non sono riusciti ad imporsi in nerazzurro. Pinamonti su tutti ma anche Radu, chiuso da Handanovic e destinato a partire in estate. L’obiettivo numero uno per la difesa resta Bremer e a questo punto l’attaccante e il portiere potrebbero rientrare nella trattativa.

Pinamonti piace anche alla Lazio (che cerca un vice Immobile) e al Sassuolo (ormai rassegnato nel perdere almeno un giocatore tra Scamacca, Raspadori e Berardi). I neroverdi non sembrano intenzionati ad accettare contropartite ma valutano l’attaccante di Trento. La stagione all’Empoli dell’attaccante di proprietà dell’Inter è stata finora sorprendente: a un passo dalla doppia cifra in campionato, ora le big si fanno sotto.

