Tra Theo e Dimarco è sempre aperta una “sfida” su chi sia il miglior terzino del campionato. L’interista, a sorpresa, dice la sua.

E’ questione di gusti potrebbe dire qualcuno. Da tempo è sempre viva la sfida tra Theo e Dimarco per chi sia il miglior terzino della Serie A. Chiedetelo a un milanista e non avrà dubbi a rispondere, così come varrà la la domanda la porrete a un tifoso nerazzurro.

Federico Dimarco, parlando della “sfida” con Theo ha però rivelato qualcosa di davvero clamoroso che ha lasciato stupiti tutti. Parola fine o solo l’inizio di un nuovo capitolo della sfida eterna tra Theo e Dimarco?

Il record di Theo

L’incontro tra Milan e Lecce è stato teatro di un momento storico per il club rossonero. Al 41′ del match, Theo Hernández ha messo a segno una rete decisiva, dimostrando ancora una volta il suo valore sul campo. Questo gol non è stato soltanto importante per il risultato della gara, ma ha anche permesso al francese di fare il proprio nome accanto a quello di una delle figure più iconiche del calcio italiano e del Milan, Paolo Maldini. Il gol, arrivato grazie a un assist di Rafael Leão, è stato il 29° di Hernández in Serie A con la maglia del Diavolo, permettendogli di raggiungere Maldini nella classifica dei difensori più prolifici del club in campionato.

La confessione di Dimarco

Federico Dimarco, ospite del BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, ha parlato di Theo Hernandez argomentando in merito alla sfida senza fine che i media e i tifosi hanno dato avvio con il terzino rossonero. Sorprendendo tutto ha affermato che “adesso mi prendo gli insulti, ma Theo Hernandez lo stimo tantissimo come giocatore. Quando ero piccolo il mio idolo era Roberto Carlos o Maxwell quando era all’Inter. Cerco di rubare dagli altri e farli miei”.

Theo Hernandez

E sul derby…

“Le partite a cuitengo di più? Solo il derby. Mi puoi dire tutte le partite che vuoi, ma per me la partita che mi gasa e mi dà quella cosa in più è il derby di Milano. Per il tifoso interista di Milano il derby non si può paragonare a niente. Sia dalla parte dell’Inter che del Milan. Quelli che mi ricordo? Il 4-3 dell’Inter quando Maicon fece quel gol da fuori area con l’esterno. Il 4-0 del Triplete e il 2-0 in dieci uomini quando Pandev segnò su punizione e poi quelli che ho giocato io. Ricordare solo le vittorie? No, ricordo anche le sconfitte perché quelle aiutano a crescere”.

