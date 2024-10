Da tempo dato in lista partenza, Fonseca lo schiera titolare ribadendo invece quanto sia importante nel suo scacchiere tattico.

Nell’affollato universo del calcio, dove la pressione è alta e le aspettative ancora di più, ogni partita può significare una svolta, ogni decisione dell’allenatore può trasformarsi in una mossa vincente o in una strategia messa in discussione.

Il Milan, guidato dall’acume tattico di Paulo Fonseca, si trova in uno di questi momenti cruciali, cercando di navigare tra le incertezze e le conferme che ogni partita riserva. Un “sicuro partente” è tornato a essere titolare, Fonseca ha fatto capire chiaramente di cfredere fermamente in lui.

La vittoria di Fonseca contro l’Udinese

La gestione di Fonseca, in particolare nelle sfide più recenti, ha dato luogo a numerose discussioni. La sconfitta di Firenze ha rappresentato un punto di svolta per il tecnico portoghese che, nonostante le critiche, ha saputo reinventare la formazione, portando a casa una vittoria significativa contro l’Udinese. In questa occasione, la squadra ha dimostrato non solo abilità tecniche ma anche un carattere forte, soprattutto dopo essere rimasta in dieci.

Da partente e titolare: Fonseca crede in lui

Il vero colpo di scena è arrivato però dall’attacco, dove Fonseca ha sorpreso tutti schierando dal primo minuto Noah Okafor e Samu Chukwueze, con un Christian Pulisic in veste di prezioso assist-man. Questa combinazione ha portato al gol che ha sigillato la partita, dimostrando come le scelte inaspettate possano spesso pagare. Okafor e Pulisic hanno lavorato in sinergia, creando l’opportunità per Chukwueze di lasciare il suo segno sulla partita. Sul nigeriano Fonseca in conferenza stampa pre Milan-Bruges ha affermato che “per un allenatore è molto positivo avere giocatori allo stesso livello per poi scegliere in base alla partita. Sono stato molto soddisfatto perché chi ha giocato hanno detto a me e a tutti che possiamo contare su di loro. È la mia più grande soddisfazione avere questa possibilità perché i giocatori sono pronti”.

Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, Alvaro Morata

Il gol del riscatto

Il Milan naviga in acque turbolente, tra la necessità di affermarsi in campionato e le aspettative della Champions League. In questo contesto, giocatori come Chukwueze hanno l’opportunità non solo di riscattarsi agli occhi di critici e tifosi, ma anche di tracciare il loro percorso in una squadra costellata di stelle e ambizioni. Il gol con l’Udinese può segnare infatti un nuovo inizio per il nigeriano. Le scelte di Fonseca, oggi discusse o celebrate, sono tessere di un mosaico più ampio, dove ogni partita può rappresentare il crocevia tra successo e delusione. E nel calcio, come nella vita, il vero gioco inizia quando si è pronti a prendere il rischio, a cambiare, a evolversi.

