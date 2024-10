Il Milan è pronto a mettere il punto esclamativo a una trattativa che, ormai, è da considerarsi ufficiale. Cifre e dettagli dell’affare.

Ormai ci siamo, la trattativa sembra ormai indirizzata verso un esito positivo. Il Milan è pronto a mettere il punto esclamativo a un accordo tanto atteso e che senza dubbio gioverà alla squadra di Paulo Fonseca.

Il Milan ha dimostrato di avere a cuore le sorti sportive della squadra, chiudendo un affare con un giocatore che nello scacchiere di Fonseca sarà determinante. Fabrizio Romano ha svelato le cifre i dettagli dell’accordo.

Milan-Bruges: una partita da vincere

Il Milan è ancora a 0 punti in Champions League, situazione che deve senza dubbio mutare il prima possibile. Le chance di qualificazione al prossimo turno europeo sono più vive che mai, soprattutto considerando il nuovo format della Champions League. Urge ovviamente vincere, smuovere la classifica e rimettersi in corsa. La partita contro il Bruges a San Siro è una straordinaria occasione per farlo.

L’annuncio social di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano, attraverso un post sul proprio profilo X, ha confermato il buon esito della trattativa in merito al rinnovo contrattuale di Matteo Gabbia. Ormai non ci sono più dubbi, il centrale rossonero continuerà a giocare nel Milan ancora per molti anni. In particolare ha affermato che “il centrale difensore del Milan Matteo Gabbi firmerà un nuovo contratto come previsto, ingaggio da due milioni di euro netti compresi i bonus.

Matteo Gabbia

Dal gol nel derby al rinnovo

Momento decisamente magico quello vissuto da Matteo Gabbia. Il difensore del Milan è stato infatti il protagonista indiscusso del derby vinto contro l’Inter, e ora si appresta a firmare il rinnovo con i rossoneri. Soddisfazione massima per il giocatore che ha il Milan nel cuore così come ha ribadito in più occasioni.

AC Milan centre back Matteo Gabbia will sign new deal as expected, salary worth €2m net add-ons included. pic.twitter.com/NKo9DkW6Sw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2024

