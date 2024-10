I prezzi e le modalità d’acquisto dei biglietti per Milan-Napoli in programma il prossimo 29 ottobre a San Siro.

Il Milan si avvia a vivere un piccolo miniciclo decisamente complicato e dal quale potrebbe dipendere molto della stagione rossonera. Dopo l’Udinese infatti gli uomini di Fonseca sono attesi dalla delicata sfida di Champions con il Bruges, e in campionato dalla trasferta a Bologna.

Lo sguardo però si proietta già più in là e in particolar modo alla sfida di San Siro tra Milan e Napoli, allenato da Antonio Conte che nel corso dell’ultima estate è stato a lungo un sogno per tanti tifosi del Milan. Di seguito le info e prezzi dei biglietti per la partita in programma il prossimo 29 ottobre.

La sfida con Conte

La gara del prossimo 29 ottobre tra Milan e Napoli si preannuncia decisamente carica di contenuti, non solo sportivi. Antonio Conte sarebbe potuto essere l’allenatore del Milan al posto di Fonseca, o meglio così sarebbe dovuto essere per molti tifosi che vedevano nell’ex ct della Nazionale il profilo giusto per tornare a vincere. Così non è stato e, per forza maggiore, il ritorno a San Siro da avversario dell’ex Inter alimenta discussione e dibattito. Inoltre la sfida si preannuncia importante anche in ottima scudetto, dato il momentaneo primo posto dei partenopei.

Milan-Napoli, tutte le info sui biglietti

Nel turno infrasettimanale valevole per la 10ª giornata di Serie A, San Siro ospiterà la grande sfida tra Milan e Napoli, in programma martedì 29 ottobre alle 20.45. I precedenti tra le due squadre sono 175, con 70 vittorie rossonere e 51 successi napoletani, mentre sono 54 i pareggi a completare il conteggio.

BIGLIETTI – FASE DI VENDITA LIBERA

In tutti i settori dello stadio, ad eccezione del settore ospiti, l’acquisto per i residenti in Campania sarà consentito solo ai possessori di tessera CRN e sottoscritta entro il 20 ottobre 2024.

Settore ospiti: i residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente il settore ospiti (Terzo Verde) solo se in possesso di tessera del tifoso rilasciata da SSC Napoli.

PREZZI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Napoli parte da 39€.

Milan applausi fine partita

Contro il Napoli una gara che conta

Per il Milan potrebbe rappresentare un’occasione davvero ghiotta per ribaltare gli equilibri del campionato e riproporsi in scia scudetto. Al momento infatti gli uomini di Fonseca sono distaccati di cinque lunghezze ai partenopei di Conte, lo scontro diretto è una grande opportunità che il Milan non deve assolutamente lasciarsi scappare via.

