Quanto è mancato un Frank Kessié al Milan in questi anni? Sicuramente tanto ma ormai non più. L’acquisto fa già sognare i tifosi.

Il Milan, dopo la vittoria dello scudetto, ha faticato a trovare un giocatore che potesse incarnare le stesse doti atletiche, fisiche e da leader di Frank Kessié. Per lungo tempo si è infatti dibattuto su quanto mancasse ai rossoneri una figura simile, e di quanto impattasse sui risultati sportivi della squadra.

Ora però questi discorsi appaiono vani, il Milan ha messo le mani sul suo “nuovo” Kessié. L’acquisto fa già sognare i tifosi che sono certi possa essere lui il degno erede dell’ivoriano che tanto fu decisivo nell’anno dello scudetto.

Da Kessié a Tonali, quante perdite importanti

Il Milan in questi ultimi anni ha visto partire tanti giocatori importanti, soprattutto in mezzo al campo. Prima Frank Kessié, poi Sandro Tonali. Il duo di centrocampo dello scudetto azzerato con conseguente buco, voragine, lasciata nel reparto. Il Milan ci ha messo tempo a ritrovare un’identità lì in mezzo, soprattutto perché trovare giocatori di talento in quel reparto è cosa assai complicata, soprattutto per via degli alti costi dei cartellini. Un assenza che ora però sembra essere finalmente colmata grazia a un acquisto che si annuncia davvero perfetto.

Una nuova era si avvicina

Non è un segreto che la partenza di Kessie abbia lasciato un vuoto significativo all’interno della formazione del Milan, sia sotto l’aspetto tecnico che fisico. Per lungo tempo, la ricerca di un degno successore sembrava un’impresa titanica. Tuttavia, l’arrivo di Fofana ha portato una ventata di ottimismo, mostrando che il club può finalmente guardare avanti con fiducia. Essenziale per i recenti successi del Milan è risultata la sinergia tra Fofana e Pulisic. Quest’ultimo, con le sue eccellenti qualità, ha trovato nel compagno di squadra il partner ideale per creare giocate che non solo mettono in difficoltà le difese avversarie ma impreziosiscono ogni match giocato. La loro intesa ha inaugurato una nuova era per il Milan, suggerendo che il meglio deve ancora venire. Con la coppia Fofana-Pulisic a guidare la squadra, le aspettative per il resto della stagione sono elevate. Il Milan si trova ora di fronte alla possibilità non solo di competere per la vetta della classifica ma di ritagliarsi un posto di prestigio nel panorama calcistico internazionale. La strada è lunga e irta di ostacoli, ma con questi giovani talenti a dettare il ritmo, i sogni di gloria potrebbero presto diventare una splendida realtà.

Youssouf Fofana

Fofana ha già conquistato i tifosi

Fofana ha fatto in fretta conquistare il cuore dei tifosi del Milan. Era il 17 agosto quando faceva il suo primo ingresso a San Siro, seppur ancora non da giocatore, e da allora è stato decisamente un crescendo. Il francese si è impossessato del centrocampo rossonero con classe, corsa e impegno. Tutti elementi che hanno permesso al centrocampista ex Monaco di far breccia nel cuore dei tifosi per cui ora è già un idolo incontrastato.

