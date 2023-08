Convocate Juventus Women per l’amichevole di oggi contro il Brescia: la lista delle giocatrici a disposizione di Montemurro

La Juventus Women tornerà oggi in campo in amichevole contro il Brescia, con calcio d’inizio fissato alle 18.00 a Vinovo. Diramata la lista delle convocate di Montemurro, della quale torna a fare parte Salvai. Ancora fuori invece Gunnarsdottir (influenza) e Cantore (acciacco fisico), così come Nystrom, colpita da un lieve affaticamento.

LE CONVOCATE

1 Aprile

3 Gama

4 Cafferata

5 Nilden

7 Garbino

10 Girelli

11 Bonansea

12 Toniolo

13 Boattin

14 Palis

15 Grosso

16 Peyraud-Magnin

17 Bragonzi

18 Beerensteyn

19 Thomas

20 Cascarino

21 Caruso

22 Bellucci

23 Salvai

44 Sliskovic

71 Lenzini

The post Convocate Juventus Women per il Brescia: tre assenze e un rientro per Montemurro appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG