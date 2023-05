Convocate Juventus Women per la Roma: niente turnover per Montemurro. Tutte le big a disposizione del tecnico bianconero

Joe Montemurro ha diramato l’elenco delle convocate della Juventus Women per il match in programma oggi alle 14.30 con la Roma. Tutte le bianconere, a eccezione della lungodegente Rosucci, sono a disposizione. Niente turnover per il tecnico bianconero in vista dell’imminente finale di Coppa Italia.

LE CONVOCATE

1 Aprile

2 Pedersen

3 Gama

5 Nildén

6 Nyström

7 Cernoia

9 Cantore

10 Girelli

11 Bonansea

13 Boattin

15 Grosso

16 Peyraud-Magnin

18 Beerensteyn

20 Simon

21 Caruso

23 Salvai

32 Sembrant

33 Duljan

38 Forcinella

71 Lenzini

77 Gunnarsdóttir

