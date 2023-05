Convocati Argentina per la tournée in Asia del prossimo giugno: le scelte del ct Lionel Scaloni su Di Maria e Paredes

Diramate le convocazioni di Scaloni per la tournée che l’Argentina ha in programma in Asia il prossimo giugno.

#SelecciónMayor Futbolistas convocados por @lioscaloni para la gira asiática de junio. ¡¡¡Siempre, siempre, vamos Selección!!! pic.twitter.com/0MlZAdZv0H — Selección Argentina (@Argentina) May 27, 2023

Presenti i due juventini Angel Di Maria e Leandro Paredes, regolarmente inseriti nella rosa del ct albiceleste.

