Convocati Carrarese per il match di stasera contro la Juventus Next Gen: la lista al completo del tecnico Dal Canto

La Carrarese di mister Alessandro Dal Canto ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida alla Juventus Next Gen, in programma questa sera.

I CONVOCATI

Bleve, Mazzini, Tampucci; Cartano, Cerretelli, Di Gennaro, Imperiale, Illanes, Coppolaro; Belloni, Della Latta, Grassini, Palmieri, Raimo, Schiavi, Zanon, Zuelli; Capello, Morosini, Panico, Simeri.

