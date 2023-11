Alessandro Dal Canto, tecnico della Carrarese, ha così parlato in vista del match contro la Juventus Next Gen: le dichiarazioni

Il tecnico della Carrarese Alessandro Dal Canto ha così parlato in vista del match di oggi contro la Juventus Next Gen. Le dichiarazioni riportate da TuttoC.com.

LE PAROLE – «Domenica ci attende una partita che ci vedrà opposti a giocatori, certamente, giovani ma soprattutto qualitativi che, a seconda dei momenti, possono raggiungere picchi elevati. Personalmente, conosco ambiente della Juventus per esserne stato un calciatore, prima, e allenatore dopo. Non è un derby per me ma comunque mi farà piacere rivedere persone che conosco».

