Convocati Genoa per il match con la Reggiana di Coppa Italia in programma domani: la decisione su Retegui

Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con la Reggiana. Out Mateo Retegui per infortunio.

Portieri: Leali, Martinez, Sommariva

Difensori: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco

Difensori: Badelj, Frendrup, Galdames, Kutlu, Malinovskyi, Strootman, Thorsby

Attaccanti: Bornosuzov, Ekuban, Fini, Gudmundsson, Puscas

