Convocati Italia U16, il ct Daniele Zoratto convoca tre calciatori del Milan per i prossimi impegni: la lista al completo

Un’altra doppia amichevole attende la Nazionale Under 16, che dopo aver affrontato ad agosto l’Inghilterra (successo per 2-1 nel primo test, sconfitta per 3-2 nel secondo) se la vedrà con i pari età della Svizzera. I due match, in programma martedì 13 (ore 16) e giovedì 15 settembre (ore 12.30) si giocheranno allo Stadio Comunale di Ascona (ingresso libero), piccolo comune svizzero del Canton Ticino situato sul Lago Maggiore.

L’elenco dei convocati

Portieri: Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Federico Colombo (Milan), Edoardo Sturli (Fiorentina), Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Christian Garofalo (Napoli), Alessandro Luchetti (Inter), Manuel Maffessoli (Atalanta), Cristian Cama (Roma), Jacopo Contarini (Juventus);

Centrocampisti: Alessandro Di Nunzio (Roma), Diego Pisani (Fiorentina), Andrea Orlandi (Empoli), Ernesto Perin (Milan), Niccolò Gariani (Atalanta), Martino Odero (Genoa), Mattia Liberali (Milan), Alessandro Olivieri (Empoli);

Attaccanti: Mattia Mosconi (Inter), Alex Castiello (Atalanta), Stefano Maiorana (Fiorentina), Francesco Castaldo (Bologna);

