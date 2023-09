Convocati Juve per il Sassuolo, UFFICIALE la lista di Allegri: c’è Huijsen, in quattro out per la sfida del Mapei Stadium

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i convocati per il match di domani contro il Sassuolo. Regolarmente in lista Chiesa e Vlahovic, che han lavorato in modo personalizzato mercoledì, così come McKennie e Rabiot, che avevano subito una botta e Nicolussi Caviglia, che ha smaltito la lieve distorsione alla caviglia.

Assenti gli infortunati Alex Sandro e De Sciglio, poi Yildiz che scende in Next Gen e chiaramente Paul Pogba. Aggregato Dean Huijsen in difesa.

Convocati Juve per il Sassuolo

1 Szczesny

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

9 Vlahovic

11 Kostic

13 Huijsen

14 Milik

16 McKennie

17 Iling-Junior

18 Kean

20 Miretti

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

27 Cambiaso

36 Perin

41 Nicolussi Caviglia

