Convocati Juve per il Siviglia: la lista di Massimiliano Allegri per il match d’andata delle semifinali di Europa League

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i convocati per il match di questa sera contro il Siviglia, valido per l’andata delle semifinali di Europa League.

Due assenti nella lista di Massimiliano: oltre al lungodegente De Sciglio, out anche Bremer per un affaticamento. Torna Paredes che aveva saltato la partita di campionato contro l’Atalanta per un turno di squalifica.

