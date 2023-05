Mecca carica la Juve: «Annata devastante, regaliamoci una gioia». Il messaggio del tifoso verso la semifinale col Siviglia

La Juve questa sera giocherà all’Allianz Stadium la semifinale di andata di Europa League ospitando il Siviglia. L’attesa per la partita è tanta e anche i tifosi iniziano a scaldarsi. Tra questi c’è Edoardo Mecca che via Twitter ha pubblicato un messaggio per caricare i bianconeri di Allegri.

Regaliamoci una gioia in una annata devastante.

Forza Juve, per l’orgoglio e per i tifosi.#JuveSiviglia — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) May 11, 2023

MECCA CARICA LA JUVE – «Regaliamoci una gioia in una annata devastante. Forza Juve, per l’orgoglio e per i tifosi».

The post Mecca carica la Juve: «Annata devastante, regaliamoci una gioia» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG