Inzaghi: «Belle soddisfazioni con Del Piero alla Juve. Quella finale…». Il ricordo dell’ex attaccante bianconero

Filippo Inzaghi a Sky Sport ha raccontato il suo periodo alla Juve con Del Piero e un aneddoto sulla finale di Champions League persa dai bianconeri col Real Madrid nel 1998.

LE PAROLE – «Ho vissuto belle soddisfazioni con Del Piero in Champions alla Juve. Siamo arrivati a quella finale (del 1998 ndr) e io avevo rotto il labbro ed ero fuori da 10 giorni, Zidane stava con la pubalgia e Alex era stirato. Non ne facevamo uno in tre…».

The post Inzaghi: «Belle soddisfazioni con Del Piero alla Juve. Quella finale…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG