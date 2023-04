Convocati Juve Primavera per il Bologna: anche Nzouango e Nonge con Montero. I giocatori a disposizione del tecnico

Paolo Montero, tecnico della Juve Primavera, ha diramato l’elenco dei convocati in vista della gara in programma domani pomeriggio col Bologna. Out Scaglia, Dellavalle, Hasa, Strijdonck, Pisapia, N. Turco e Domanico. Torna Srdoc dall’infortunio, diversi ragazzi aggregati dall’Under 17. Presenti anche Nonge e Nzouango.

I CONVOCATI – Valdesi, Rouhi, Doratiotto, Mbagula, Vinarcik, S.Turco, Srdoc, RIpani, Anghelè, Nonge, Citi, Moruzzi, Maressa, Mancini, Nzouango, Fuscaldo, Ngana, Bassino, Bilboc, Scienza, Finocchiaro

The post Convocati Juve Primavera per il Bologna: anche Nzouango e Nonge con Montero appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG