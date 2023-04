Adani: «Juve squadra seria, ma mai coraggiosa. Gravissimo il ritardo dal Napoli». Le parole dell’opinionista

Lele Adani torna a parlare di Juventus nel corso di Novantesimo Minuto.

Le sue parole: «Trovo la Juve una squadra seria, centrata, ma non sarà mai coraggiosa. È concentrata, determinata, capace di fare quadrato in un momento difficile. La risposta è arrivata in questo senso, la Juve è molto credibile. I risultati dicono che con quei 15 punti sarebbe a meno 12 dal Napoli con partita in più, gravissimo scompenso rispetto al Napoli per una squadra che gioca per arrivare prima senza se e senza ma. Gravissimo poi che è fuori dalla coppa dei campioni con una sola vittoria nel girone. Valuterò la Juve ora eventualmente con la coppa italia, che penso che sia comunque un magro bottino e la semifinale col Manchester, quella sarebbe una partita da Coppa dei Campioni, sarei curioso. Negli ultimi 2-3 mesi post mondiale ha fatto il suo e anche bene».

