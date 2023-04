La Juventus Under 15 cade in casa col Parma: i ragazzi di Benesperi perdono la vetta della classifica

Cade 0-2 in casa la Juventus Under 15 di Mister Benesperi contro i pari età del Parma nella penultima giornata della regular season.

Un gol per tempo per gli emiliani che sono riusciti a trovare la via della rete con Maglione nel primo tempo e con Atraoui nella ripresa. Bianconeri scavalcati in classifica dal Como.

