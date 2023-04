La scelta del Napoli per la convocazione di Victor Osimhen per l’andata dei quarti di finale contro il Milan

Secondo quanto riportato dal sito uffciale del Napoli, Victor Osimhen non prenderà parte alla trasferta di San Siro per la sfida contro il Milan. L’attaccante nigeriano non ha infatti recuperato dal problema muscolare ed è stato escluso dalla lista dei convocati.

Una partita pesantissima per il Napoli che dovrà rinunciare anche al Cholito Simeone, con un Raspadori non al 100%:

GOLLINI Pierluigi

IDASIAK Hubert

MERET Alex

BERESZYNSKI Bartosz

DI LORENZO Giovanni

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

JESUS Juan

RRAHMANI Amir

ANGUISSA Frank

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

