I convocati della Sampdoria per la partita contro la Roma: Stankovic ritrova Sammers: ancora fuori Gunter e Sabiri

La Sampdoria ha reso noti i convocati in vista del match di Serie A contro la Roma, in programma domenica 2 aprile tra le mura dell’Olimpico. Oltre allo squalificato Bram Nuytinck, non compaiono nella lista gli indisponibili Emil Audero, Andrea Conti, Manuel De Luca, Koray Gunter, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri. Ecco l’elenco completo diramato dal tecnico Dejan Stankovic.

Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Murillo, Murru, Oikonomou, Zanoli.

Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM

L’articolo Convocati Sampdoria: le scelte di Stankovic in vista della Roma proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG