I convocati del Verona in vista della sfida di domani contro il Lecce: ancora assenti Miguel Veloso e Kevin Lasagna

Il Verona scende in campo domani in una sfida decisiva per la salvezza contro il Lecce. Di seguito i convocati di Zaffaroni, che non avrà a disposizione Miguel Veloso e Kevin Lasagna.

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli

Difensori: Zeefuik, Doig, Hien, Ceccherini, Magnani, Dawidowicz, Depaoli, Cabal, Coppola

Centrocampisti: Faraoni, Lazovic, Terracciano, Abildgaard, Duda, Tameze, Sulemana

Attaccanti: Verdi, Djuric, Braaf, Kallon, Gaich, Ngonge.

