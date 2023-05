Il PSG prosegue con la linea dura con Lionel Messi: l’argentino, nonostante le scuse, non è tra i convocati di Galtier per domani

Il PSG domani sera scende in campo con il Troyes al termine di una settimana molto difficile, tra contestazioni dei tifosi e il caso Messi.

Proprio l’argentino, sospeso per un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita ha ricevuto una sospensione come sanzione. Nonostante le scuse di ieri però, la dirigenza prosegue con la linea dura: Lionel rimane fuori dalla lista dei convocati da Galtier.

