La lista dei convocati dell’Hellas Verona in vista dell’impegno di domani decisivo per la salvezza contro l’Empoli

Partita da non sbagliare per il Verona domani contro l’Empoli. La squadra di Zaffaroni si gioca una grossa fetta di salvezza contro i toscani e il tecnico non avrà a disposizione Dawidowicz, Duda, Doig, Lazovic e Lasagna. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli.

Difensori: Hien, Ceccherini, Magnani, Depaoli, Cabal, Coppola.

Centrocampisti: Zeefuik, Veloso, Faraoni, Verdi, Hrustic, Terracciano, Abildgaard, Tameze, Sulemana, Cisse, Joselito

Attaccanti: Djuric, Braaf, Ngonge, Kallon, Gaich,Cazzadori

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG