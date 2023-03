Situazione particolare vissuta dai giocatori del Boca Juniors, che dopo la vittoria sull’Olimpo in Copa Argentina hanno dovuto far la doccia con le bottigliette

Situazione particolare vissuta dai giocatori del Boca Juniors, che dopo la vittoria sull’Olimpo in Copa Argentina hanno dovuto far la doccia con le bottigliette.

I tifosi dell’Olimpo indignati per l’arbitraggio hanno rotto le condutture dei bagni per far arrivare l’acqua negli spogliatoi. Lo riportano i media argentini.

L’articolo Copa Argentina, niente acqua al ‘Centenario’: il Boca Juniors si lava con le bottigliette proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG