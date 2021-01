Coppa Italia, risultati ottavi di finale: la Spal si guadagna la Juventus

Si va via via completando il tabellone dei quarti di Coppa Italia 2020-2021. Martedì il Milan ha staccato il pass battendo il Torino ai calci di rigore (5-4) dopo aver terminato tempi regolamentari e supplementari sullo 0-0. Mercoledì, invece, l’Inter ha battuto la Fiorentina ai supplementari per 2-1 al Franchi (decisiva la rete di Lukaku al 118’) raggiungendo i “cugini ai quarti”, mentre il Napoli ha staccato il pass battendo a fatica l’Empoli per 3-2 Diego Armando Maradona (se la vedrà con la vincente tra Roma e Spezia). Nel serale, invece, sono serviti i tempi supplementari anche alla Juventus per avere la meglio del Genoa di Davide Ballardini, che ha rimontato i due golo iniziali di Kulusevski e Morata. Del baby Rafia il gol decisivo in favore dei campioni d’Italia di mister Pirlo.

Coppa Italia: Juventus-Spal ai quarti

A sorpresa, contro i campioni d’Italia ai quarti ci sarà la Spal di Pasquale Marino, che giovedì pomeriggio è andata a vincere in casa del Sassuolo di Roberto De Zerbi. Al Mapei Stadium finisce 2-0 in favore dei ferraresi, che approfittando dell’espulsione di Djuricic vanno in vantaggio con Missiroli e poi firmano il raddoppio con Dickmann.

Coppa Italia: i risultati degli ottavi di finale

Milan-Torino 5-4 dcr

Fiorentina-Inter 1-2 dts

Napoli-Empoli 3-2

Juventus-Genoa 3-2 dts

Sassuolo-Spal 0-2

Atalanta-Cagliari 20:45

Roma-Spezia martedì 19 gennaio ore 21:15

Lazio-Parma giovedì 21 gennaio ore 21:15